Sospensione di due attività alimentari nel tarantino Nas carabinieri (Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Durante dei mirati controlli dei carabinieri del N.A.S. di Taranto, alcuni dei quali eseguiti insieme al personale del S.I.A.N. dell'Asl di Taranto, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie in due attività di produzione e vendita di pane, prodotti da forno e di pasticceria ubicati nella provincia tarantina. I militari hanno rilevato criticità igienico-sanitarie e strutturali consistenti in polvere e sporco stantio nei locali di preparazione, presenza di escrementi (verosimilmente di ratto in considerazione del rinvenimento di numerose esche e collante), materiale e macchinari fuori uso e accatastati alla rinfusa, attrezzature e arredi in parte arrugginiti, incrostati e usurati.

