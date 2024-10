Sorrento-Benevento, designato l’arbitro della sfida del “Viviani” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo a dirigere il match di sabato 19 ottobre in programma (ore 15) al “Viviani” di Potenza tra Sorrento e Benevento. Si tratta di un direttore di gara esperto della Can di C che incrocerà per la prima volta nella sua carriera i giallorossi mentre lo scorso anno ha diretto il Sorrento nel ko (1-0) sul campo del Monterosi Tuscia. E’ un fischietto dal rosso facile perché fino ad ora nella sua carriera in Serie C ne ha estratti ben 19 in appena 44 gare dirette. l’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Cadirola di Milano; quarto ufficiale sarà Leonardo Di Mario di Ciampino. L'articolo Sorrento-Benevento, designato l’arbitro della sfida del “Viviani” proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sorrento-Benevento, designato l’arbitro della sfida del “Viviani” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Giuseppe Mucerasezione Aia di Palermo a dirigere il match di sabato 19 ottobre in programma (ore 15) al “” di Potenza tra. Si tratta di un direttore di gara espertoCan di C che incrocerà per la prima volta nella sua carriera i giallorossi mentre lo scorso anno ha diretto ilnel ko (1-0) sul campo del Monterosi Tuscia. E’ un fischietto dal rosso facile perché fino ad ora nella sua carriera in Serie C ne ha estratti ben 19 in appena 44 gare dirette.siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Cadirola di Milano; quarto ufficiale sarà Leonardo Di Mario di Ciampino. L'articolodel “” proviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento - una settimana “artificiale” in vista del match del Viviani contro il Sorrento - Nei giorni successivi il Benevento si allenerà sempre al campo “Avellola”, che la scorsa estate ha subito un profondo restyling ed è ora dispone di un prato sintetico nuovo di zecca. Alle 16 è in programma un test amichevole contro il Montefalcone (Terza categoria) e per il tecnico ci sarà la possibilità di iniziare a valutare la condizione dei suoi ragazzi. (Anteprima24.it)

Trasferta a Potenza contro il Sorrento - il ‘Benevento Club Oreste Vigorito’ già all’opera - Tempo di lettura: < 1 minutoAlle porte per i giallorossi di mister Auteri c’è il prossimo impegno casalingo contro il Latina in programma domenica 13 ottobre tra le mura amiche dell’impianto di via Santa Colomba, ma il Benevento Club Oreste Vigorito è già all’opera per organizzare la successiva trasferta di Potenza dove i giallorossi affronteranno il Sorrento sabato 19 ottobre. (Anteprima24.it)

Pari Giugliano - Avelllino e Casertana - vincono Benevento - Turris e Sorrento - . Archiviato il 3° turno nel girone C di Serie C, Tutte imbattute le sette formazoni campane: il Giugliano conquista un punto casalingo con la Cavese e resta imbattuto. Poker per benevento, Monopoli e e Messina, Avellino è già crisi ? […] L'articolo Pari Giugliano, Avelllino e Casertana, vincono Benevento, Turris e Sorrento sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)