Siamo Avellino Pieno e totale sostegno al sindaco Nargi Avellino ha bisogno di coesione ed impegno

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti«E’ fondamentale, per noi, ribadirealLaura.Con la sua visione chiara e determinata, sta guidando la nostra città attraverso sfide significative, cercando di portare avanti progetti fondamentali per il progresso e il benessere dei suoi cittadini». Lo dichiarano in una nota congiunta i 6 consiglieri del gruppo di maggioranza “”, Alberto Bilotta, Fabio Liberale, Olimpia Rusolo, Luigi Mattiello, Antonella Coppola e Gerardo Rocchetta. «Riteniamo essenziale – continuano i consiglieri – sottolineare il grande lavoro che in questi mesi il nostrosta portando avanti per attuare quelle linee programmatiche che noi tutti abbiamo condiviso. Ci impegniamo a rispettare ed attuare gli impegni presi nei confronti dei nostri elettori, ed a continuare a lavorare con determinazione.