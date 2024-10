Si spara a 15 anni con l'arma del papà. I bulli a scuola denunciati dalla madre (Di martedì 15 ottobre 2024) La lite in casa e la fuga con la pistola del padre. I pm: "Istigazione al suicidio". I genitori: "Veniva deriso". Gli amici: "Era poco inserito" Ilgiornale.it - Si spara a 15 anni con l'arma del papà. I bulli a scuola denunciati dalla madre Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La lite in casa e la fuga con la pistola del padre. I pm: "Istigazione al suicidio". I genitori: "Veniva deriso". Gli amici: "Era poco inserito"

Senigallia - bullizzato a scuola muore a 15 anni sparandosi con la pistola del padre vigile urbano. Le ultime parole : «Mi perseguitano» - SENIGALLIA Il volto angelico, gli occhi color del cielo che facevano battere il cuore alle ragazzine e magari attiravano invidie. Educatissimo, sportivo appassionato di calcio e nuoto. Taciturno,... (Corriereadriatico.it)

