Iltempo.it - Sanità, Fondo Asim: le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Le ipotesi di riforma sanitaria avanzate negli ultimi mesi e soprattutto gli importanti movimenti normativi e regolamentari in atto, tra cui quelli aventi ad oggetto il progetto ‘Cruscotto delle prestazioni', sono i temi al centro dell'incontro ‘Ledei fondi sanitari: dall'integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi', che si è svolto a Roma, promosso per il decimo compleanno deldi assistenza sanitaria integrativa deldelle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi. Laintegrativa - si legge in una nota - continua a crescere insieme ai bisogni dei cittadini in un contesto in cui si annunciano importanti riforme nell'ottica della sussidiarietà e dell'integrazione pubblico-privato.