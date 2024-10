Sampdoria, mistero Alex Ferrari: non più convocato, come sta il centrale? (Di martedì 15 ottobre 2024) In casa Sampdoria una delle situazioni più misteriose riguarda le condizioni del difensore centrale Alex Ferrari, visto per l`ultima volta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) In casauna delle situazioni più misteriose riguarda le condizioni del difensore, visto per l`ultima volta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sampdoria, mistero Alex Ferrari: non più convocato, come sta il centrale? - In casa Sampdoria una delle situazioni più misteriose riguarda le condizioni del difensore centrale Alex Ferrari, visto per l`ultima volta in campo con la maglia. (calciomercato.com)

Sampdoria, Ferrari e Tutino in campo con Sottil. E per Cesena… - Alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco per la Sampdoria, Sottil ha ritrovato in gruppo Ferrari e Tutino. Che quindi sembrano poterci essere a Cesena Alex F ... (clubdoria46.it)

Alex Ferguson, addio allo United dopo 38 anni: non sarà più ambasciatore del club - Il Manchester United ha deciso di interrompere il contratto di ambasciatore del club firmato nel 2013 da Alex Ferguson. Il motivo? Abbassare i costi. L'allenatore scozzese, oggi 82enne, si è ritirato ... (repubblica.it)