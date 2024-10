Romadailynews.it - Rissa a Velletri, arrestata 18enne per resistenza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lite familiare degenera davanti al tribunale, 10 persone denunciate e una giovaneNella serata di mercoledì 8 ottobre, unaè scoppiata davanti al tribunale di, in piazza Giovanni Falcone, coinvolgendo diversi membri di due nuclei familiari di origine nordafricana. A seguito della segnalazione, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia dicon quattro equipaggi, che sono riusciti a sedare il violento alterco, nato per futili motivi di natura familiare. In totale, dieci persone, tra cui sei donne e tre minori, sono state denunciate per. Tra i coinvolti, una giovane di 18 anni è statapere lesioni a pubblico ufficiale, poiché ha aggredito uno dei militari intervenuti. Solo una persona, una donna di 39 anni, ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni dal pronto soccorso.