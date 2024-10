Pusher a 19 anni sorpreso dalla polizia, arrestato mentre cede dose (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoViene notato mentre cede qualcosa in cambio dei soldi e quando scatta la perquisizione viene trovato in possesso di hashish e cocaina. arrestato dalla polizia di Stato un 19enne, a Napoli, al Borgo di Sant’Antonio Abate. Sono stati gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a notare il ragazzo mentre stavano attraversando piazza Santa Maria della Fede. Quando hanno scoperto lo spaccio, hanno raggiunto e bloccato sia lui che l’acquirente. Il 19enne è stato trovato in possesso di 25 stecche di hashish del peso di circa 117 grammi, 14 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e 90 euro mentre l’acquirente di un involucro di hashish. Quest’ultimo è stato poi sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Anteprima24.it - Pusher a 19 anni sorpreso dalla polizia, arrestato mentre cede dose Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoViene notatoqualcosa in cambio dei soldi e quando scatta la perquisizione viene trovato in possesso di hashish e cocaina.di Stato un 19enne, a Napoli, al Borgo di Sant’Antonio Abate. Sono stati gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a notare il ragazzostavano attraversando piazza Santa Maria della Fede. Quando hanno scoperto lo spaccio, hanno raggiunto e bloccato sia lui che l’acquirente. Il 19enne è stato trovato in possesso di 25 stecche di hashish del peso di circa 117 grammi, 14 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e 90 eurol’acquirente di un involucro di hashish. Quest’ultimo è stato poi sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

