Prodotti scaduti e menù irregolari in un albergo della Bassa Parmense

Parma, 15 ottobre 2024 – Pasta, spezie e Prodotti scaduti, ma anche menù senza le indicazioni sugli allergeni. È stato multato un albergo ristorante della Bassa Parmense. Durante un'ispezione nei locali e nella cucina dell'albergo, i Nas hanno trovato diverse irregolarità igieniche sanitarie. Multato il titolare. Prodotti scaduti I militari hanno trovato Prodotti alimentari pre-imballati, come preparati a base di pasta e spezie, con la data di scadenza ormai superata e conservati in promiscuità con altri alimenti destinati all'uso. Questa violazione riguarda le procedure di autocontrollo relative alla gestione dei Prodotti deperibili, motivo per cui gli alimenti scaduti, vista la loro esigua quantità, sono stati smaltiti immediatamente tramite conferimento nei rifiuti urbani.

