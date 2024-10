Pietro Barillà: convegno su artisti, luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Taurianova Capitale del Libro si prepara ad ospitare il convegno di studi dal titolo “Pietro Barillà (1887 - 1953). artisti, luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia”, due giornate di approfondimento promosse dalla Società Cooperativa Kiwi per far riscoprire alla città l’opera di un Reggiotoday.it - Pietro Barillà: convegno su artisti, luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Taurianova Capitale del Libro si prepara ad ospitare ildi studi dal titolo “(1887 - 1953).delin”, due giornate di approfondimento promosse dalla Società Cooperativa Kiwi per far riscoprire alla città l’opera di un

“Pietro Barillà" : convegno su artisti - luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia - . Taurianova Capitale del Libro si prepara ad ospitare il convegno di studi dal titolo “Pietro Barillà (1887 - 1953). . Artisti, luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia”, due giornate di approfondimento promosse dalla Società Cooperativa Kiwi per far riscoprire alla città l’opera di un. (Reggiotoday.it)