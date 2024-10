Pescara, emergenza sicurezza: accoltellamenti e spaccio minano la tranquillità cittadina (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione su Pescara cresce a dismisura tra segnalazioni di violenza e atti di vandalismo. Le recenti affermazioni di Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” e capogruppo consiliare al Comune di Pescara, delineano un quadro allarmante della situazione di sicurezza nel capoluogo adriatico. Gli episodi di accoltellamento e spaccio di droga si stanno intensificando, creando un clima di paura tra i cittadini. Crescita della violenza nel centro di Pescara L’ultimo episodio di accoltellamento, avvenuto tra domenica e lunedì sulla Tiburtina, si è verificato a seguito di una lite per un monopattino. Questo incidente evidenzia un problema sempre più crescente di violenza nella zona centrale della città. Gaeta.it - Pescara, emergenza sicurezza: accoltellamenti e spaccio minano la tranquillità cittadina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attenzione sucresce a dismisura tra segnalazioni di violenza e atti di vandalismo. Le recenti affermazioni di Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” e capogruppo consiliare al Comune di, delineano un quadro allarmante della situazione dinel capoluogo adriatico. Gli episodi di accoltellamento edi droga si stanno intensificando, creando un clima di paura tra i cittadini. Crescita della violenza nel centro diL’ultimo episodio di accoltellamento, avvenuto tra domenica e lunedì sulla Tiburtina, si è verificato a seguito di una lite per un monopattino. Questo incidente evidenzia un problema sempre più crescente di violenza nella zona centrale della città.

Emergenza Siccità a Pescara : Il Sindaco Masci Invita i Cittadini a Prepararsi per Mesi Difficili - leggi tutto . . Una Situazione Preoccupante "Non c’è acqua alla fonte: questo è un fatto oggettivo", ha dichiarato il sindaco, sottolineando l'urgenza della situazione. La scarsità d’acqua si sta manifestando con una gravità crescente, evidenziando la necessità di misure straordinarie per far fronte alla crisi. (Abruzzo24ore.tv)