"Per la pace – Live contro le guerre": l'appello dei big della musica (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 23 ottobre la musica italiana si unisce all'Unipol Forum di Milano, Assago, per uno straordinario concerto di solidarietà: Per la pace – Live contro le guerre, un evento benefico volto a sensibilizzare il pubblico sull'urgenza di promuovere la pace e sostenere chi soffre a causa delle emergenze umanitarie causate dai conflitti. Mannoia, Elisa, Elodie, J-Ax: chi sarà sul palco Sul palco, i big della musica italiana: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori Sas, Elisa, Elodie, Emma, J-Ax, Madame, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Rose Villain. Attraverso le loro voci, le artiste e gli artisti italiani, si faranno portavoce di un messaggio universale: la pace è un diritto di tutti, e ciascuno di noi può fare la differenza. Ed ecco in questo video il loro appello.

