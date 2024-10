Omicidio Manuel Mastrapasqua, il 19enne Daniele Rezza: “Volevo costituirmi ma i miei genitori non mi credevano” (Di martedì 15 ottobre 2024) L'interrogatorio di Daniele Rezza, che la notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano (Milano) ha ucciso Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie. "Mio padre diceva: Sarà stato qualcun altro. I miei genitori avevano capito tutto, ma credo non volessero accettare la cosa" Fanpage.it - Omicidio Manuel Mastrapasqua, il 19enne Daniele Rezza: “Volevo costituirmi ma i miei genitori non mi credevano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'interrogatorio di, che la notte di venerdì 11 ottobre a Rozzano (Milano) ha uccisoper un paio di cuffie. "Mio padre diceva: Sarà stato qualcun altro. Iavevano capito tutto, ma credo non volessero accettare la cosa"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - il 19enne Daniele Rezza resta in carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua : cosa sappiamo finora - Quando alla stazione di Alessandria, è stato notato e fermato dagli agenti della Polfer per il suo vagare in modo sospetto, ed ha confessato l’omicidio, aveva in tasca solamente 10 euro e nessun indumento di ricambio. Cuffie che sono state ritrovate dagli investigatori in un bidone della spazzatura, dove Maurizio Rezza, padre di Daniele, «su indicazione del figlio, aveva provato ad occultarle». (Open.online)

Manuel Mastrapasqua - l’arrivo a Rozzano e l’incontro con l’assassino : la ricostruzione dell’omicidio minuto per minuto - Le ultime ore di vita di Manuel Mastrapasqua, riprese dalle telecamere di sorveglianza di Rozzano e del supermercato di Milano dove il 31enne lavorava. Sono queste immagini che hanno potuto chiarire come è morto il ragazzo, ucciso dal 19enne Daniele Rezza.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso da Daniele Rezza a Rozzano - il killer resta in carcere : i dubbi sul padre - Dopo l’interrogatorio confermata la permanenza in carcere per Daniele Rezza, il 19enne accusato dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua. (Notizie.virgilio.it)