Napoli Basket, la prima drastica decisione: escluso Hall (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la sonora sconfitta contro la Dinamo Sassari, la terza di fila in campionato, arriva la prima decisione del Napoli Basket: via Jordan Hall. Uno degli acquisti su cui il Napoli Basket puntava di più viene già escluso dalle attività della prima squadra per scelta tecnica: Jordan Hall non giocherà più per gli azzurri. Il classe 2002, con breve esperienza anche in NBA, era stato messo sotto contratto quest’estate con un contratto biennale. Era stato preso dai San Antonio Spurs nella stagione 2022-23, per poi finire in G-League con gli Austin. Napoli era la sua prima avventura in Europa, ma non ha funzionato. Hall ha collezionato davvero pochi minuti nei primi tre incontri di LBA, mettendo a referto solo due punti nella gara contro Trieste. In Supercoppa aveva fatto meglio con 4 punti. Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la sonora sconfitta contro la Dinamo Sassari, la terza di fila in campionato, arriva ladel: via Jordan. Uno degli acquisti su cui ilpuntava di più viene giÃdalle attività dellasquadra per scelta tecnica: Jordannon giocherà più per gli azzurri. Il classe 2002, con breve esperienza anche in NBA, era stato messo sotto contratto quest’estate con un contratto biennale. Era stato preso dai San Antonio Spurs nella stagione 2022-23, per poi finire in G-League con gli Austin.era la suaavventura in Europa, ma non ha funzionato.ha collezionato davvero pochi minuti nei primi tre incontri di LBA, mettendo a referto solo due punti nella gara contro Trieste. In Supercoppa aveva fatto meglio con 4 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli Basket - Jordan Hall escluso dall'attività della prima squadra : la nota della società - L'inizio di campionato difficile del Napoli Basket, con tre sconfitte nelle prime tre partite contro Pistoia, Trieste e Sassari, sortisce i primi effetti. Il primo a 'pagare' le prestazioni non brillanti è Jordan Hall. Il cestista americano, ex San Antonio Spurs, è stato, infatti, escluso... (Napolitoday.it)

Basket - Serie A1 : Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici - S. . Quella napoletana è la sua prima esperienza in Europa, non certo partita con il piede giusto visti i 29 minuti giocati complessivamente nelle prime tre partite di campionato e i soli 2 punti messi a referto. LA NOTA UFFICIALE DI NAPOLI BASKET  The post Basket, Serie A1: Napoli esclude Jordan Hall dalla prima squadra per motivi tecnici appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Napoli Basket priva del play Pangos sconfitta a Sassari - S. S. Gli azzurri hanno perso in trasferta […]. Banco di Sardegna Sassari – S. Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri della Napoli Basket hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76. Napoli Basket 94-76 (28-16, 22-22, 27-7, 17-31) Ancora una sconfitta per la S. (2anews.it)