Monticello, Luca ha preso il treno per Milano: una nuova pista per il 16enne scomparso (Di martedì 15 ottobre 2024) Monticello Brianza (Lecco), 15 ottobre 2024 – Luca ha preso un treno per Milano. Il 16enne di Monticello Brianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi la stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Ha percorso circa 8 chilometri. Una volta arrivato, è salito sul treno per Milano delle 5,30, il suburbano 24817 per Porta Garibaldi. I video Indossava pantaloni cargo neri e felpa nera con cappuccio calato in testa, mentre ai piedi un paio di ciabatte tipo Crocs verde acido, come testimoniato anche dai video registrati dalle diverse telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunale, oltre che dagli occhi elettronici installati in stazione. Ilgiorno.it - Monticello, Luca ha preso il treno per Milano: una nuova pista per il 16enne scomparso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Brianza (Lecco), 15 ottobre 2024 –haunper. IldiBrianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi la stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Ha percorso circa 8 chilometri. Una volta arrivato, è salito sulperdelle 5,30, il suburbano 24817 per Porta Garibaldi. I video Indossava pantaloni cargo neri e felpa nera con cappuccio calato in testa, mentre ai piedi un paio di ciabatte tipo Crocs verde acido, come testimoniato anche dai video registrati dalle diverse telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunale, oltre che dagli occhi elettronici installati in stazione.

