Sport.periodicodaily.com - Milan vs Udinese: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoneri devono rialzarsi per non perdere contatto dalla vetta, ma i friulani vogliono godersi il momento continuando a stazionare nella zona alta della classifica.vssi giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria nel derby sembra un lontano ricordo per i rossoneri che sono reduci da due ko consecutivi, tra Champions e campionato, contro Leverkusen e Fiorentina. La squadra di Fonseca è adesso sesta in classifica con un ruolino di marcia di 3 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte che la tengono distante dal Napoli capolista di cinque lunghezze. I friulani hanno fatto a sorpresa molto meglio dei rossoneri posizionandosi al quinto posto.