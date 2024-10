MigrantiMeloni | è il Pd isolato nell' Ue

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) 18.00 "Le nostre politiche migratorie sono diventate le politiche migratorie dell' Ue".E' il Pd "dunque ad esserea livello internazionale". Così la premier Meloni replica alle critiche per l'accordo con Tunisia e Albania. Sulle banche a Fratoianni: "a Legge di Bilancio potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio della sinistra quando era al governo".Infine: "Poste deve rimanere in mani italiane". "A differenza di come abbiamo visto fare in questa Nazione, non intendiamo svendere i gioielli di famiglia".