Meloni spinge su sostegno a Fitto e condanna a Israele | tutti i temi del prossimo Consiglio Ue

Il premier ha sostenuto la necessità di lasciare indietro l'interesse personale in favore di quello nazionale, così che Fitto possa essere eletto senza rallentamenti; molto dura la posizione di Meloni sul tema della transizione Green, che non terrebbe conto delle difficoltà a cui condannerebbe il settore industriale

Meloni : “Da Israele atteggiamento inaccettabile - andrò in Libano. Su Fitto prevalga interesse nazionale” - Per una Nazione come l'Italia, e specialmente per il Mezzogiorno, si tratta di un interesse nazionale primario", sottolinea la presidente del Consiglio, ricordando "quella del Pnrr, che vale ulteriori 600 miliardi di euro circa". "Senza contare il futuro ciclo di programmazione che sempre la prossima Commissione sarà chiamata a definire insieme con altri Stati membri. (Quotidiano.net)

Ue - Meloni “Designazione Fitto conferma la centralità dell’Italia” - Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla Commissione uscente. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia, rafforzata da un governo credibile che garantisce la stabilità politica in una fase storica instabile”. (Unlimitednews.it)

Meloni : "Unifil - Israele ingiustificabile". L'appello per Fitto in Ue - Mentre il Pd aspetta, il Movimento 5 Stelle già chiude la porta a Fitto. E' la posizione che io stessa ho ribadito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu", rimarca la premier nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. E le manifestazioni di piazza di questi giorni lo hanno, purtroppo, dimostrato senza timore di smentita", afferma ancora Meloni che ribadisce ... (Iltempo.it)