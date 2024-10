Meloni a De Luca Jr: «Albania? Danno erariale lo fa tuo padre in Campania» (Di martedì 15 ottobre 2024) «Secondo me si configura come Danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il Ilmattino.it - Meloni a De Luca Jr: «Albania? Danno erariale lo fa tuo padre in Campania» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Secondo me si configura comeil fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni : “De Luca compra le pagine di giornale per dirsi bravo - danno erariale” - Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo rispondendo al deputato del Pd Piero De Luca che aveva parlato di “danno erariale” a proposito dell’intesa con Tirana. it. Tempo di lettura: < 1 minuto“Secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda ... (Anteprima24.it)

Altra condanna per Lucano : non tornano i conti sui migranti - danno erariale da 530mila euro - Ma andiamo con ordine, partendo dalla condanna inflitta all'europarlamentare dai magistrati contabili proprio due giorni fa, l'11 ottobre. 327,65 euro, somma che dovrà corrispondere in solido con Mazzeo e altri soggetti coinvolti. Oltre alla condanna per danno erariale, Lucano, come detto, è attualmente imputato in un altro processo, il cosiddetto "Xenia" e che riguarda ulteriori presunte ... (Iltempo.it)

Tar su spazi gratuiti per disabili - Pecoraro (M5S) "Danno erariale - l'assessore Galdi vada via" - “Oltre a ribadire la. . Dopo la sentenza del Tar che ha bocciato, per la seconda volta, il Regolamento comunale per l’attribuzione degli spazi personalizzati per disabili, oggi la vicenda è stata affrontata in Commissione Trasparenza su richiesta della consigliera comunale del M5S Claudia Pecoraro. (Salernotoday.it)