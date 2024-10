Matteo Messina Denaro, cade un’aggravante: pene ridotte in appello e scarcerazioni per i fedelissimi del boss (Di martedì 15 ottobre 2024) Tornano liberi i fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Mentre li intercettavano, i carabinieri sentivano il fruscio dei pizzini del boss di Castelvetrano, all’epoca il latitante più ricercato del Paese, poi deceduto nel settembre scorso. Quella era la prova che il boss era ancora vivo e continuava a fare affari coi suoi uomini, gli stessi che adesso sono stati scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare. Una vicenda che farà discutere accaduta a Palermo, dove la Corte d’appello era chiamata dalla Cassazione a rideterminare le pene inflitte a boss e gregari di Cosa nostra in provincia di Trapani. Il venir meno di una circostanza aggravante ha determinato notevoli sconti per gli imputati e, a cascata, diverse scarcerazioni eccellenti. Ilfattoquotidiano.it - Matteo Messina Denaro, cade un’aggravante: pene ridotte in appello e scarcerazioni per i fedelissimi del boss Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tornano liberi idi. Mentre li intercettavano, i carabinieri sentivano il fruscio dei pizzini deldi Castelvetrano, all’epoca il latitante più ricercato del Paese, poi deceduto nel settembre scorso. Quella era la prova che ilera ancora vivo e continuava a fare affari coi suoi uomini, gli stessi che adesso sono stati scarcerati per snza dei termini di custodia cautelare. Una vicenda che farà discutere accaduta a Palermo, dove la Corte d’era chiamata dalla Cassazione a rideterminare leinflitte ae gregari di Cosa nostra in provincia di Trapani. Il venir meno di una circostanza aggravante ha determinato notevoli sconti per gli imputati e, a cascata, diverseeccellenti.

