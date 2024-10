Manovra dalle banche 35 miliardi di contributo

Manovra, dalle banche 3,5 miliardi di contributo (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei Ministri alla Manovra. Una legge di bilancio che pesa circa 30 miliardi (in termini lordi) per il 2025 e poi 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Prevede una severa spending review (tagli del 5%) e dalle banche e dalle assicurazioni arrivano 3,5 miliardi per finanziare la sanità . Sul tavolo del governo per due ore il Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea (da inviare entro mezzanotte a Bruxelles), la legge di Bilancio e il decreto fiscale collegato. E alla fine il varo del testo “salvo intese”. "Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Panorama.it - Manovra, dalle banche 3,5 miliardi di contributo Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Consiglio dei Ministri alla. Una legge di bilancio che pesa circa 30(in termini lordi) per il 2025 e poi 35nel 2026 e oltre 40nel 2027. Prevede una severa spending review (tagli del 5%) eassicurazioni arrivano 3,5per finanziare la sanità . Sul tavolo del governo per due ore il Documento programmatico di bilancio per l’Unione europea (da inviare entro mezzanotte a Bruxelles), la legge di Bilancio e il decreto fiscale collegato. E alla fine il varo del testo “salvo intese”. "Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - interventi per 30 miliardi : da bonus neonati a pensioni e sanità - le misure - In termini lordi la manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027, spiegano fonti del Mef. . Tra le altre coperture rilevanti della manovra arriveranno contributi del settore […] The post Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità , le misure appeared first on L'Identità . (Lidentita.it)

La nuova manovra : bonus da mille euro a ogni neonato. Sanità : 3 - 5 miliardi dalle banche - Potrebbe scoprire che questo governo ha avuto più coraggio di quello che ha avuto la sinistra quando era al governo”. E salvo anche la difesa per la quale si potenziano gli investimenti. Meloni: “Vanno alla sanità ” Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con Guido Crosetto, Ministro della Difesa, e Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, in occasione ... (Quotidiano.net)

Sarà una manovra da 30 miliardi. Difesa e Sanità salvate dai tagli e torna il bonus bebè come con Silvio - Cambiano le detrazioni. Sulle pensioni “sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro”. Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. (Lanotiziagiornale.it)