Manovra a sorpresa del governo: chiusa in anticipo la legge di bilancio (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo gioca la carta del blitz e con uno scatto inatteso chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. Che sarà già oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, che doveva solo varare il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles. Perché questo anticipo? Secondo alcune fonti c'era necessità di rispettare i tempi Ue e la scadenza interna, che vorrebbe la Manovra inviata al parlamento entro il 20 ottobre. legge di bilancio: la terza Manovra Meloni Un momento del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, Roma, 19 marzo 2021. ANSA/FILIPPO ATTILI/US PALAZZO CHIGI ++++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++Con la Manovra arriveranno il contributo delle banche e i tagli lineari per i ministeri. Sulle banche si va avanti ad oltranza, ma il vicepremier e leader di Fi Antonio Tajani rassicura: "Nessuna visione punitiva, nessuna tassa sugli extra profitti".

Bilancio previsione Comuni - sindaco Montespertoli : “Governo tace” - Prosegue Mugnaini: “Questa complessa situazione è causata anche dal fatto che il Governo non si sta preoccupando di tutta quella che sarà la gestione post PNRR in particolare su quanto accade negli enti locali per la gestione di tutti i nuovi servizi digitali fatti attivare proprio grazie alle ingenti risorse del PNRR e che una volta terminate queste risorse graveranno completamente sulla spesa ... (Corrieretoscano.it)

Il governo francese presenta la legge di bilancio. Patrimoniale per i ricchi - più tasse sulle grandi aziende e 40 miliardi di tagli - Si tratta di insegnanti, con la giustificazione di un calo del numero di studenti. La misura è pensata per contrastare gli effetti dei paradisi fiscali di cui potrebbero altrimenti beneficiare. Medef, la Confindustria francese, avvisa che centinaia di migliaia di posti di lavoro potrebbero essere a rischio se il governo andasse avanti con un piano per ridurre le agevolazioni fiscali sui lavori a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sul Piano di bilancio - il governo si scontra con la realtà - e non fa pace con la verità - Nel suo intervento al Senato, Mario Monti ha irriso giustamente Matteo Salvini sui presumibili travagli che devono attraversare la coscienza di chi ha comprato i voti promettendo di abolire la legge Fornero, e ora è costretto a rimangiarsi ogni promessa, firmando un documento programmatico che certifica come l’Italia stia ancora finanziariamente in piedi proprio grazie ai risparmi procurati da ... (Linkiesta.it)