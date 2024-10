Luca Ziliani di 16 anni scomparso: “Avvistato dalle telecamere” (Di martedì 15 ottobre 2024) Spuntano ulteriori elementi legati al caso di Luca Ziliani, scomparso da giovedì sera dalla sua abitazione di Monticello Brianza. Poco fa la Prefettura di Lecco, a poche ore dal nuovo appello della mamma, ha mostrato alcuni fotogrammi delle telecamere che lo hanno inquadrato poco dopo l’allontanamento, nella speranza che possano risultare utili alle indagini. Le ricerche si stanno concentrando ora nel Milanese, ma inizialmente le battute avevano riguardato i centri brianzoli di Lomaniga, Montevecchia e Osnago e poi Cernusco Lombardone, sempre in provincia di Lecco.Leggi anche: Luca Zilliani scomparso a 16 anni: “Camminava a 9 km da casa” La madre di Luca ha lanciato un accorato appello sui social, descrivendo il figlio come un ragazzo solare, spiritoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. “Luca Ziliani di anni 16 manca da casa dall’11 ottobre. Thesocialpost.it - Luca Ziliani di 16 anni scomparso: “Avvistato dalle telecamere” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Spuntano ulteriori elementi legati al caso dida giovedì sera dalla sua abitazione di Monticello Brianza. Poco fa la Prefettura di Lecco, a poche ore dal nuovo appello della mamma, ha mostrato alcuni fotogrammi delleche lo hanno inquadrato poco dopo l’allontanamento, nella speranza che possano risultare utili alle indagini. Le ricerche si stanno concentrando ora nel Milanese, ma inizialmente le battute avevano riguardato i centri brianzoli di Lomaniga, Montevecchia e Osnago e poi Cernusco Lombardone, sempre in provincia di Lecco.Leggi anche:Zilliania 16: “Camminava a 9 km da casa” La madre diha lanciato un accorato appello sui social, descrivendo il figlio come un ragazzo solare, spiritoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. “di16 manca da casa dall’11 ottobre.

