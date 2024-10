Lotta, il ravennate Piccinini ancora sul tetto del mondo: ottavo oro ai mondiali master (Di martedì 15 ottobre 2024) Una carriera sportiva suggellata da una montagna di successi. Si sono chiusi domenica, a Porec in Croazia, i campionati mondiali veterani di Lotta greco-romana e di stile libero, a cui hanno preso parte oltre 40 rappresentative nazionali. Nella Lotta greco-romana, categoria kg 70, classe E (fra i Ravennatoday.it - Lotta, il ravennate Piccinini ancora sul tetto del mondo: ottavo oro ai mondiali master Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una carriera sportiva suggellata da una montagna di successi. Si sono chiusi domenica, a Porec in Croazia, i campionativeterani digreco-romana e di stile libero, a cui hanno preso parte oltre 40 rappresentative nazionali. Nellagreco-romana, categoria kg 70, classe E (fra i

