L’ormai ex nuotatrice olimpica Luana Alonso dice addio allo sport: aprirà un canale OnlyFans (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ormai ex nuotatrice olimpica Luana Alonso dice addio alla piscina e dà il benvenuto a OnlyFans. L’atleta, che ha rappresentato la squadra del Paraguay durante le Olimpiadi 2024 a Parigi, ha recentemente lanciato il suo profilo con contenuti esclusivi al costo di 35 dollari al mese. Nelle gare a cinque cerchi Alonso non è riuscita a qualificarsi per le semifinali dei 100m farfalla femminili dopo essere arrivata sesta nella sua batteria. Successivamente le è stato chiesto di lasciare il Villaggio Olimpico per aver creato un’atmosfera inappropriata attorno alla squadra: nel dettaglio, secondo i media paraguaiani Alonso aveva trascorso del tempo a Disneyland Paris invece di supportare i suoi compagni di squadra. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024)exalla piscina e dà il benvenuto a. L’atleta, che ha rappresentato la squadra del Paraguay durante le Olimpiadi 2024 a Parigi, ha recentemente lanciato il suo profilo con contenuti esclusivi al costo di 35 dollari al mese. Nelle gare a cinque cerchinon è riuscita a qualificarsi per le semifinali dei 100m farfalla femminili dopo essere arrivata sesta nella sua batteria. Successivamente le è stato chiesto di lasciare il Villaggio Olimpico per aver creato un’atmosfera inappropriata attorno alla squadra: nel dettaglio, secondo i media paraguaianiaveva trascorso del tempo a Disneyland Paris invece di supportare i suoi compagni di squadra.

