Libano il portavoce Unifil | Per ora Caschi blu restano

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Unifil, la forza militare di interposizione dell'Onu, nelle ultime settimane è sotto attacco da parte delle forze armate israeliane. "La richiesta di Netanyahu di ritirare i contingenti dal sud del Libano si è scontrata con un Consiglio di sicurezza, un segretario generale, un'opinione pubblica internazionale compatta" dice all'Adnkronos è Andrea Tenenti, portavoce Unifil.

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu» - «La presenza – ha concluso Tenenti – è utile non solo per il monitoraggio che in questo momento è abbastanza limitato, ma anche per assistere la popolazione civile: ci sono ancora migliaia di persone bloccate nei villaggi, è importante portare assistenza a queste persone». L'articolo Attacco alle basi Onu in Libano, il portavoce Unifil: «Quello di Israele è un atto deliberato». (Open.online)