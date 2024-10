Le bellezze del Lido di Venezia raccontate in un libro: prosegue “Incontri d’autore in M9” (Di martedì 15 ottobre 2024) prosegue la rassegna “Incontri d’autore in M9” presso il museo del ‘900 di Mestre: sabato 19 ottobre, alle ore 17, si terrà il terzo incontro nella sala M9 LAB, con un focus sul volume Lido di Venezia. Passeggiate Liberty, scritto da Francesco Carrer (Supernova 2024). Durante l'evento, l'autore Veneziatoday.it - Le bellezze del Lido di Venezia raccontate in un libro: prosegue “Incontri d’autore in M9” Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)la rassegna “in M9” presso il museo del ‘900 di Mestre: sabato 19 ottobre, alle ore 17, si terrà il terzo incontro nella sala M9 LAB, con un focus sul volumedi. Passeggiate Liberty, scritto da Francesco Carrer (Supernova 2024). Durante l'evento, l'autore

Il nido "Delfino" al Lido di Venezia pronto a riaccogliere i bimbi : completata la riqualificazione - Il nido "Delfino", al Lido di Venezia, è pronto a riaccogliere i bambini a partire da venerdì 4 ottobre. L'intervento si è sviluppato in due fasi studiate per non intralciare l’attività scolastica: la prima iniziata. Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione della struttura. (Veneziatoday.it)

Festival Callido Nacchini : l’organista Molardi e il violinista Guerra omaggiano Venezia - Venerdì 20 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Trovaso e sabato 21 settembre alle ore 17 nella Basilica di San Giorgio Maggiore il duo “Seraphim”, formato dall’organista Stefano Molardi e dal violinista Gianandrea Guerra, proporrà un omaggio a Venezia, città nella quale si avvicendarono... (Veneziatoday.it)

Tonon (Venezia è tua) : «Festival del Cinema resti interamente al Lido» - «Il Festival del Cinema resti interamente al Lido di Venezia». Il gruppo Venezia è Tua, con la consigliera comunale Cecilia Tonon a prendere la parola, all'indomani delle parole del sindaco Luigi Brugnaro sulla possibilità di estendere parte della mostra internazionale in terraferma... (Veneziatoday.it)