Lazio la cura Baroni funziona anche in nazionale | quattro convocati su otto in gol in questa sosta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lasi diverte e convince. Non solo in campionato, dove i biancocelesti sono a quota 13 punti, meno solo di Napoli e Inter, main. Infinestra dedicata agli impegni internazionali, infatti, i calciatori biancocelesti sono stati protagonisti.i calciatori che hanno dovuto lasciare Formello per rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni e bendi questi hanno trovato il gol. L’ultimo in ordine di tempo è stato Gustav Isaksen che ha sfruttato un lancio di Eriksen per scattare alle spalle della difesa e realizzare il momentaneo 1-1 in Svizzera-Danimarca di Nations League (2-2 il risultato finale). Nella stessa competizione a segnare era statoMateo Guendouzi, entrato in campo al 76? di Israele-Francia e autore di un gol e un assist nell’1-4 finale.