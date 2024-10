La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. La Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, nella seduta di lunedì 14 ottobre, ha disposto all’unanimità di conferire 20mila euro al Fondo di Solidarietà istituito su iniziativa del Comune di Bergamo per il sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 9 settembre. L’ente, che per finalità istituzionale si rivolge al sistema economico e delle imprese, ha voluto utilizzare per questa particolare circostanza le risorse derivanti dal Fondo patrimoniale istituito nel 2007 presso la Fondazione della Comunità Bergamasca e gestito interamente dalla stessa, per la realizzazione di progetti non lucrativi che abbiano finalità compatibili con quelle della Fondazione. Bergamonews.it - La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024). La Giunta delladidi, nella seduta di lunedì 14 ottobre, ha disposto all’unanimità di conferirealdiistituito su iniziativa del Comune diper il sostegno dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi del 9 settembre. L’ente, che per finalità istituzionale si rivolge al sistema economico e delle imprese, ha voluto utilizzare per questa particolare circostanza le risorse derivanti dalpatrimoniale istituito nel 2007 presso la Fondazione della Comunità Bergamasca e gestito interamente dalla stessa, per la realizzazione di progetti non lucrativi che abbiano finalità compatibili con quelle della Fondazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I notai di Timisoara in visita a Bergamo : incontro in prefettura e in camera di commercio - Eduard Lambert, presidente Comitato Notarile di Timi?oara: “Abbiamo colto somiglianze e differenze tra le due realtà; è stato un confronto interessante e proficuo. Giornate come queste favoriscono nei fatti la collaborazione e la coesione europea”. In Prefettura è stato illustrato loro l’iter che ha portato alla nascita del protocollo interistituzionale per prevenire i fenomeni di racket e ... (Bergamonews.it)

Camera di Commercio - il terziario rallenta a Bergamo : tengono i servizi - cala il commercio al dettaglio - La temuta recessione è stata per il momento scongiurata, tuttavia l’incertezza aumenta, l’economia risente dell’alto costo del denaro e i consumatori aumentano la propensione al risparmio comprimendo i consumi. . Bergamo. Nonostante il quadro congiunturale in peggioramento, le imprese dei servizi continuano a evidenziare fabbisogni occupazionali positivi: la variazione del numero di addetti ... (Bergamonews.it)

A Bergamo ippocastani aggrediti dalla Cameraria : «Cure in primavera» - IL CASO. Particolarmente colpiti gli esemplari sulle Mura. Ruzzini: «Alberi sotto osservazione ma nessuna criticità». Al via la raccolta foglie per fermare la diffusione dell’insetto. (Ecodibergamo.it)