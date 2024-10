Quotidiano.net - Influencer morto in Spagna: caduto mentre scalava un ponte di 200 metri per creare contenuti social

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Un giovaneinglese èincercava di scalare ildi Castilla-La Mancha perdei. La tragedia è avvenuta nella prima mattina del 13 ottobre nel comune di Talavera de La Reina. L’identità della vittima non è stata ancora resa pubblica. Il 26enne èsi arrampicava sul, cosa che “è assolutamente vietata e che abbiamo ribadito in molte occasioni che non è consentita in nessun caso”, ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza del Comune, Macarena Muñoz. Il giovane era accompagnato da un altro turista inglese 24enne. “Per quanto abbiamo potuto apprendere, erano venuti a Talavera per scalare ilper inetwork, il che ha portato a questo disastroso e triste esito”, ha aggiunto l’assessora.