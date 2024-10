Incidente Potenza: indagato il padre di una delle vittime per omicidio stradale colposo. Altri due tifosi, di 18 e 15 anni, in condizioni gravi (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragico Incidente stradale ha strappato via la vita di tre giovani tifosi del Foggia, di soli 13, 17 e 21 anni, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra Leggo.it - Incidente Potenza: indagato il padre di una delle vittime per omicidio stradale colposo. Altri due tifosi, di 18 e 15 anni, in condizioni gravi Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un tragicoha strappato via la vita di tre giovanidel Foggia, di soli 13, 17 e 21, mentre stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita della loro squadra

Tragedia sulla Potenza-Melfi : tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un incidente stradale - Inoltre, sono sette i feriti, tutti ricoverati all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Nella serata di domenica 13 ottobre, è avvenuto un tragico incidente stradale sulla strada statale Potenza-Melfi dove a perdere la vita sono stati tre giovani tifosi del Foggia. . it. A SULLA POTENZA-MELFI – Il. (Dailynews24.it)