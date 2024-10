Incendio a Verdellino, appartamento inagibile: nessun ferito (Di martedì 15 ottobre 2024) IL ROGO. Un Incendio è scoppiato nella mattinata di martedì 15 ottobre al secondo piano di una palazzina in via Santuario dell’Olmo 12 a Verdellino. Ecodibergamo.it - Incendio a Verdellino, appartamento inagibile: nessun ferito Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) IL ROGO. Unè scoppiato nella mattinata di martedì 15 ottobre al secondo piano di una palazzina in via Santuario dell’Olmo 12 a

