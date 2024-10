"Gualtieri ha ragione, il termovalorizzatore sarà il più avanzato del mondo". Parla Consonni (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il sindaco Gualtieri ha ragione, se tutto sarà realizzato come si deve, il termovalorizzatore di Roma sarà uno dei più avanzati del mondo”, dice al Foglio Stefano Consonni, professor Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - "Gualtieri ha ragione, il termovalorizzatore sarà il più avanzato del mondo". Parla Consonni Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Il sindacoha, se tuttorealizzato come si deve, ildi Romauno dei più avanzati del”, dice al Foglio Stefano, professor Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Gualtieri : "Il termovalorizzatore sarà pronto nel 2027 - mai detto per il Giubileo" (VIDEO) - È quanto dichiara in una nota l'Unione dei Comitati contro l'inceneritore. L'ostentata sicurezza con la quale ancora oggi annuncia tempistiche realizzative mai verificatesi al mondo per lo stesso tipo di impianti - prosegue la nota dell'Unione - con ogni probabilità serve solo a nascondere la preoccupazione che presto o poi tardi dalla maggioranza di governo o all'interno delle stesse forze ... (Agi.it)

Roma punta sul nuovo termovalorizzatore. Gualtieri : “Sarà avanzatissimo per l’ambiente” - “A breve ci sarà la predisposizione, il cantiere se saremo bravi, ma molto dipende dalla validazione, al più tardi sarà nel primo trimestre del 2025 per partire con la costruzione dell’impianto, e per l’estate del ’27 avremo i primi rifiuti trattati”, assicura. L’inquinamento di un buon tmv è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. (Dayitalianews.com)

Roma - il termovalorizzatore sarà pronto nel 2027. Gualtieri : “Sarà il più avanzato al mondo” - Il nodo critico rimane sempre lo stesso: dove verranno conferiti i rifiuti fino al 2027? “Abbiamo una serie di sbocchi che ci garantiranno una situazione tranquilla per gestire i rifiuti della città fino all'estate 2027 - ha assicurato il sindaco - quando entrerà in funzione il termovalorizzatore. Tra l'altro, adesso riapre anche il Tmb, più piccolo, di Malagrotta. (Quotidiano.net)