Grande Fratello, Iago Garcia e Javier Martinez asfaltano Lorenzo Spolverato che sbrocca: "Pagliaccio, vado via!" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello (clicca QUI per leggere il riassunto), durante la quale il clima tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato si è fatto piuttosto acceso. Durante le nomination, infatti, Javier ha fatto il nome di Lorenzo, così come Iago Garcia, e dopo la puntata i tre hanno continuato a discutere. Spolverato, infatti, non ha accettato la motivazione della nomination di Javier e ha voluto farlo presente ai suoi compagni: Che mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po' la persona, che devo dire, la motivazione quando voi la date una persona quando viene nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Io me lo chiedo e dico come mai. La tua Javier Mi sembra molto ridicola. Anche io ascolto tanto, ma viene tutto compromesso dal mio tono. Sono molto infastidito dal comportamento di Iago.

