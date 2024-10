Gli ormoni possono influenzare la salute mentale delle donne, l’esperta: “Ecco cosa sappiamo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Le fluttuazioni ormonali a cui sono soggette le donne potrebbero aumentare il rischio di sviluppare la depressione maggiore. Sebbene non ci siano ancora prove certe di questa correlazione, la causa potrebbe risiedere nelle fluttuazioni ormonali a cui sono soggette le donne. Abbiamo affrontato il tema con la professoressa Cristina Colombo, direttrice del Centro Disturbi dell’Umore dell’UniversitĂ Vita-salute San Raffaele. Fanpage.it - Gli ormoni possono influenzare la salute mentale delle donne, l’esperta: “Ecco cosa sappiamo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le fluttuazioni ormonali a cui sono soggette lepotrebbero aumentare il rischio di sviluppare la depressione maggiore. Sebbene non ci siano ancora prove certe di questa correlazione, la causa potrebbe risiedere nelle fluttuazioni ormonali a cui sono soggette le. Abbiamo affrontato il tema con la professoressa Cristina Colombo, direttrice del Centro Disturbi dell’Umore dell’UniversitĂ Vita-San Raffaele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gli ormoni possono influenzare la salute mentale delle donne, l’esperta: “Ecco cosa sappiamo” - Le fluttuazioni ormonali a cui sono soggette le donne potrebbero aumentare il rischio di sviluppare la depressione maggiore ... (fanpage.it)

I danni economici causati dalla mancata introduzione di politiche per la menopausa - Gli esperti hanno avvertito che non offrire alcun supporto alle donne che affrontano i sintomi della menopausa, come ansia, depressione e stanchezza, potrebbe finire per costare caro alle aziende ... (it.euronews.com)

La menopausa porta con sé una serie di sintomi fastidiosi, tra cui i disturbi del sonno. - Seguire una routine può aiutare a migliorare i problemi del sonno. «Dormire bene è difficile. Quasi la metà delle persone nel Regno Unito ha problemi ad addormentarsi almeno una volta al mese, e le pi ... (bluewin.ch)