Giugliano. “Problemi nel contratto per la sosta a pagamento”: la denuncia del consigliere Iovinella (Di martedì 15 ottobre 2024) Problemi contrattuali per il servizio di sosta a pagamento a Giugliano. E’ quanto emerso in aula consiliare nella risposta della giunta comunale dopo la richiesta del consigliere Francesco Iovinella. L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea altre possibili anomalie nei codici rilevati dagli ausiliari del traffico per i verbali. I Problemi sarebbero sorti soprattutto per l’affidamento del L'articolo Giugliano. “Problemi nel contratto per la sosta a pagamento”: la denuncia del consigliere Iovinella Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano. “Problemi nel contratto per la sosta a pagamento”: la denuncia del consigliere Iovinella Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)contrattuali per il servizio di. E’ quanto emerso in aula consiliare nella risposta della giunta comunale dopo la richiesta delFrancesco. L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea altre possibili anomalie nei codici rilevati dagli ausiliari del traffico per i verbali. Isarebbero sorti soprattutto per l’affidamento del L'articolo. “nelper la”: ladelTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buscaglia sicuro: “La sosta ha fatto bene al Napoli!” - Ricky Buscaglia ha parlato a One Station Radio della sosta in casa Napoli. Le sue parole: “Credo che Conte in questa sosta abbia potuto allenare pochi calciatori ma che abbia avuto modo di lavorare ... (mondonapoli.it)

Terremoto bianconero, salta tutto: nessun futuro alla Juve - Non solo la Juventus di Thiago Motta che in attesa di recuperare tutti i nazionali si prepara al rientro in campo sabato sera contro la Lazio. Vlahovic e soci sono chiamati a rialzare immediatamente ... (calciomercato.it)

?? Dybala, Barella e... i 6?? BIG che possono tornare dopo la sosta | OneFootball - Il centrocampista dell'Inter è in fase di rientro dopo il primo infortunio da quando è in nerazzurro. Per l'ex Cagliari allenamenti extra e tappe bruciate per guarire quanto prima dalla distrazione al ... (onefootball.com)