Festeggiati i 100 anni di Emilia Peruffo, moglie dell'ex sindaco (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre si è svolto il grande raduno familiare per festeggiare i 100 anni della signora Emilia Peruffo. Dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco di Tencarola don Luciano con don Nicodemo, i saluti e gli auguri dei figli e del sindaco della Città di Selvazzano Dentro

Tamponamento mortale in Emilia Romagna - Marco perde la vita a 41 anni - Marco Capozzi, un uomo di 41 anni originario di Galatone ma residente da tempo a Sant’Alberto, una frazione di Ravenna, è tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto ieri. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, Marco Capozzi è deceduto durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale Bufalini di Cesena. (Thesocialpost.it)

"Una giornata attesa da oltre venti anni - ora è realtà" : inaugurata "Panighina" - la rotonda sulla via Emilia - Inaugurazione ufficiale per la rotonda della Panighina lungo la via Emilia. Il cantiere era stato consegnato all’impresa Coromano di Bertinoro a metà gennaio e i lavori si sono conclusi nei tempi prestabiliti. La rotatoria, realizzata in corrispondenza dell'incrocio con la Provinciale 5 Santa... (Forlitoday.it)

Alluvione Emilia Romagna - dal Parlamento europeo arrivano quasi 400 milioni di euro per i danni causati nel maggio 2023 - L'aiuto viene fornito nell'ambito di un progetto più ampio che coinvolge anche Slovenia, Austria, Grecia e Francia. L'assistenza del Fondo coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica. (Ilrestodelcarlino.it)