Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo confessano di aver fatto l’amore al Grande Fratello | Non potevo andare via senza!

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ieri sera, nel corso dell’ottava puntata delsi sono lasciatia confessioni molto intime. Prima che la showgirl uscisse dalla Casa – dove ha soggiornato per pochi giorni per risollevare l’animo del marito che voleva abbandonare il reality – il conduttore Alfonso Signorini ha posto alla coppia domande personali in un’intervista doppia. La storia d’amore tra il coreografo e la ballerina, infatti, è stata oggetto di discussione dopo le confessioni diche, nel corso della settima puntata, ha ammesso: “Prima di partire, per un periodo, ho avuto il sentore chefosse stufa di come agivoLa vedevo fredda, distaccata da me. La mia paura era quella che, se vado via dal, a lei non sta bene come sono io“.