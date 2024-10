Emanuela Orlandi, Francesca Immacolata Chaouqui e il mistero della «cassa di prosciutti»: «Non è stata mai trovata» (Di martedì 15 ottobre 2024) Vatican girl, nuovo capitolo. «Non ho nulla da aggiungere sulla vicenda di Emanuela Orlandi e Pietro Orlandi che sento spesso, lo sa bene. Gliel'ho detto e ripetuto da anni. Durante la Leggo.it - Emanuela Orlandi, Francesca Immacolata Chaouqui e il mistero della «cassa di prosciutti»: «Non è stata mai trovata» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Vatican girl, nuovo capitolo. «Non ho nulla da aggiungere sulla vicenda die Pietroche sento spesso, lo sa bene. Gliel'ho detto e ripetuto da anni. Durante la

Scomparsa Emanuela Orlandi - Chaouqui : “Non ho nulla da aggiungere - lasciatemi in pace” - "Se potessi aiuterei Pietro. Ma non so e non posso di più. Lasciatemi in pace", queste le parole di Francesca Immacolata Chaouqui sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nuove rivelazioni sul mistero di Emanuela Orlandi : l’audizione di Pino Nicotri davanti alla Commissione - Nonostante la riservatezza, ha fornito dettagli relativi all’alibi di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, suggerendo che la sua testimonianza non fosse del tutto convincente. Nicotri ha dovuto specificare che, sebbene non ci siano prove concrete per sostenere queste affermazioni, non si possono escludere collegamenti puramente ipotetici. (Gaeta.it)