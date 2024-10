È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni del 15 ottobre 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre, a partire dalle 21.20 su Rete 4, va in onda un nuovo appuntamento con "È sempre Cartabianca", il programma d'informazione di Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata promette di affrontare temi di grande rilevanza sia sul piano internazionale che su quello nazionale Today.it - È sempre Cartabianca, stasera in tv: le anticipazioni del 15 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Martedì 15, a partire dalle 21.20 su Rete 4, va in onda un nuovo appuntamento con "È", il programma d'informazione di Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata promette di affrontare temi di grande rilevanza sia sul piano internazionale che su quello nazionale

Ascolti tv - domenica 13 ottobre 2024 : Sempre al tuo fianco (13.05%) - La Rosa della vendetta (14.4%) - Le Iene (9.6%) - Che tempo che fa (10.1%) | Dati Auditel - 000 spettatori con il 2. 00%). Ascolti tv di domenica 13 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Rete 4: Zona Bianca, il talk show dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali della settimana ha fatto compagnia 754. 475. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione ... (Superguidatv.it)

Ascolti TV | Domenica 13 Ottobre 2024. Male Sempre al Tuo Fianco (13.6%) battuto da La Rosa della Vendetta (14.4%) - Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge. Preserale Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di. di. A seguire Il Mistero della Lancia che Trafisse Gesù raccoglie. 000 spettatori (%) nel primo episodio e. 000 spettatori (%) nel primo episodio. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna. (Davidemaggio.it)

ASCOLTI TV 13 OTTOBRE 2024 : SEMPRE AL TUO FIANCO (13%) - BATTUTA DALLA ROSA DELLA VENDETTA (14%) - LE IENE (9 - 6%) - FAZIO (8 - 3%) - AMICI (23 - 4%) - DOMENICA IN - – x NCIS – xLe Iene Show – 839 4. 86 La7 DOC – x TV8GP dell’Estroil: WorldSBK (Superpole Race) – xGP dell’Estroil: WordlSBK (Gara 2) – xSpider-Man: Far From Home – x 4 Hotel – x 4 Ristoranti – xChase – 343 1. T. 38Verissimo: I Saluti – 1900 17. 07 Verissimo: Giri di Valzer – 2131 21. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Uno Mattina in Famiglia – x Tg1 – x Uno ... (Bubinoblog)