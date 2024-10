Donald Trump contro il film ‘The Apprentice’: “Falso e privo di classe” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ira di Donald Trump, ex presidente americano e candidato alla Casa Bianca nelle presidenziali di novembre, contro il film ‘The Apprentice’ di Ali Abbasi, che racconta gli inizi della carriera del tycoon negli anni ’70. Sul suo profilo Truth Social, Trump ha definito il biopic “un film Falso e privo di classe“, qualificandolo come “un colpo basso, diffamatorio, politicamente disgustoso”, augurandosi un risultato disastroso al box office e definendo l’operazione come un modo meschino per provare a infliggere un colpo al suo movimento politico. Di cosa parla ‘The Apprentice’ Al cinema in italia dal prossimo 17 ottobre, ‘The Apprentice – Alle origini di Trump‘ è diretto dal regista danese-iraniano Ali Abbasi. Lapresse.it - Donald Trump contro il film ‘The Apprentice’: “Falso e privo di classe” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ira di, ex presidente americano e candidato alla Casa Bianca nelle presidenziali di novembre,ildi Ali Abbasi, che racconta gli inizi della carriera del tycoon negli anni ’70. Sul suo profilo Truth Social,ha definito il biopic “undi“, qualificandolo come “un colpo basso, diffamatorio, politicamente disgustoso”, augurandosi un risultato disastroso al box office e definendo l’operazione come un modo meschino per provare a infliggere un colpo al suo movimento politico. Di cosa parlaAl cinema in italia dal prossimo 17 ottobre,Apprentice – Alle origini di‘ è diretto dal regista danese-iraniano Ali Abbasi.

