Tuttivip.it - “Devo confessare una cosa”. Grande Fratello, Carmen vuota il sacco su Enzo Paolo

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo una settimana intensa nella casa del, ieri seraRusso ha dovuto salutare il maritoTurchi e gli altri concorrenti per fare ritorno alla vita quotidiana. Prima di lasciare definitivamente il reality, Alfonso Signorini ha colto l’occasione per proporre alla coppia un’intervista doppia, volta a mettere alla prova l’intesa della storica coppia: “Stasera faremo delle domande per testare la solidità della coppia. Vi chiederemo separatamente e confronteremo poi le vostre risposte. Vedremone verrà fuori,” ha spiegato il conduttore. Durante l’intervista, tra varie domande,ha condiviso una rivelazione decisamente inaspettata, che ha sorpreso il pubblico. “è molto geloso di me, perché mi ama tanto.