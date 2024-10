Ilgiorno.it - Dalla gavetta alla FlexForm: "Ho iniziato a lavorare a 13 anni. Ora sono direttore di produzione"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tappezziere, un lavoro fra tradizione e tecnologia. Ne sa qualcosa Marco Celotto,didelladi Meda. "Per fortuna – dice – buona parte del lavoro per fare un divano è ancora manuale: lavorazione della struttura in legno schiumato, cinghiatura e alcune fasi del rivestimento. Mentresarta toccano le cuciture. In automatico si fa il taglio del tessuto, impostando a videoterminale le caratteristiche del tessuto stesso e le irregolarità". Ai ragazzi del centro di formazione professionale Terragni di Meda, Celotto spiega che il suo è un lavoro da amare, faticoso, ma vedere un proprio divano finito dà una grande soddisfazione. "Hoa fare il tappezziere a 13, nel 1982 – ricorda – passando attraverso i grossi brand di Meda e oggidi. Ho sempre lavorato a Meda, capitale del legno arredo".