Covid: Fdi, 'da Conte disponibilità solo a parole di essere audito' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "A parole Giuseppe Conte afferma di voler essere audito, dando sin da ora la sua disponibilità, e di voler contribuire con la sua audizione a fare chiarezza sulla gestione della pandemia. Ma nei fatti scappa nascondendosi dietro le burocrazie e i tecnicismi. Infatti, Conte sa benissimo che restando componente di Commissione, intenzione peraltro ribadita con fermezza in seno alla Commissione appena riunitasi, non potrà essere audito. Insomma, un cavillo perfetto che suona come: vorrei tanto, ma non voglio!". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. "Altro che ‘avvocato del popolo'. Liberoquotidiano.it - Covid: Fdi, 'da Conte disponibilità solo a parole di essere audito' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "AGiuseppeafferma di voler, dando sin da ora la sua, e di voler contribuire con la sua audizione a fare chiarezza sulla gestione della pandemia. Ma nei fatti scappa nascondendosi dietro le burocrazie e i tecnicismi. Infatti,sa benissimo che restando componente di Commissione, intenzione peraltro ribadita con fermezza in seno alla Commissione appena riunitasi, non potrà. Insomma, un cavillo perfetto che suona come: vorrei tanto, ma non voglio!". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. "Altro che ‘avvocato del popolo'.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte - Napoli : “Mi piace la disponibilità dei ragazzi nell’apprendere durante gli allenamenti” - Ha notato come il fatto che sei squadre diverse si siano alternate in vetta dimostri un periodo di assestamento per tutte le formazioni. Nonostante siano trascorsi solo tre mesi dall’inizio della stagione, ha notato che ci sono ancora ampi margini di miglioramento in tutti gli aspetti del gioco. Ha menzionato che nel match contro il Bologna, il Como stava conducendo 2-0 contro una squadra di ... (Terzotemponapoli.com)

Conte prepara il Napoli per Cagliari ripartendo da Lukaku : “Esempio di grande impegno e disponibilità” - Poi, nel merito del match e delle scelte da fare: "Lukaku ha dimostrato grandissima disponibilità, poi farò le mie scelte. Nessuno è insostituibile, voglio che i giocatori mi mettano in difficoltà dando tutti il massimo"Continua a leggere . Antonio Conte in conferenza pre Cagliari-Napoli ha sottolineato l'obiettivo principe cui sta lavorando da 100 giorni a questa parte: "Trovare continuità in ... (Fanpage.it)

Napoli - Conte : “Felice della disponibilità dei ragazzi - ma dobbiamo migliorare” - . Ci tengo a dire grazie ai ragazzi perché noto che ci mettono intensità e collaborano. The post Napoli, Conte: “Felice della disponibilità dei ragazzi, ma dobbiamo migliorare” appeared first on SportFace. Sicuramente dobbiamo migliorare per le situazioni nel corso delle partite in stagione che si andranno a creare, ma sono davvero felice della disponibilità dei ragazzi. (Sportface.it)