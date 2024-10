Lettera43.it - Cosa c’è dietro la freddezza della galassia Angelucci con Meloni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il Fatto Quotidiano, dopo Il Foglio le antenne più sensibili a captare i sommovimenti nel governo e dintorni, rileva una improvvisa (e forse temporanea)tra Antonio, l’editore più organico all’attuale maggioranza, e Palazzo Chigi. Non di rottura si tratta, evidentemente, ma nel panorama dell’editoria di centrodestra ogni piccolo scostamento dall’entusiastica adesione diventa un indizio rilevante. In generale, si potrebbe dire che in questo momento il cuoreeditoriale dell’imprenditore romano (il Giornale, Libero e Il Tempo) sembra pulsare più verso la Lega e le rutilanti gesta del suo segretario che spesso Giorgiadeve affannosamente rintuzzare, o peggio rincorrere.