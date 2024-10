Corea Nord, 'Seul pagherà a caro prezzo le sue incursioni' (Di martedì 15 ottobre 2024) Kim Yo-jong, la potente sorella del leader NordCoreano Kim Jong-un, ha affermato di avere "prove evidenti" del coinvolgimento dei militari sudCoreani sul presunto caso dei droni che Seul avrebbe lanciato a ottobre per tre volte a Pyongyang, carichi di materiale della propaganda anti-regime. E' quanto riferisce l'agenzia statale Kcna. Secondo Kim Yo-jong il Sud "pagherà a caro prezzo per le sue incursioni". Quotidiano.net - Corea Nord, 'Seul pagherà a caro prezzo le sue incursioni' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Kim Yo-jong, la potente sorella del leaderno Kim Jong-un, ha affermato di avere "prove evidenti" del coinvolgimento dei militari sudni sul presunto caso dei droni cheavrebbe lanciato a ottobre per tre volte a Pyongyang, carichi di materiale della propaganda anti-regime. E' quanto riferisce l'agenzia statale Kcna. Secondo Kim Yo-jong il Sud "per le sue".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kim Jong-un cerca lo scontro con Seul : selva di missili a corto raggio lanciata da Pyongyang verso la Corea del Sud - Tokyo ha confermato i lanci, mentre la guardia costiera giapponese ha segnalato che un missile era caduto in mare: “Le navi sono pregate di prestare attenzione alle informazioni che arrivano loro e, se vedono proiettili caduti, di non avvicinarsi, ma di segnalarlo alla guardia costiera”, ha aggiunto in un comunicato stampa. (Lanotiziagiornale.it)

Kim Jong-un alza la tensione tra le due Coree. Vuole cambiare la Costituzione per definire Seul il “nemico principale” di Pyongyang - Dalla Costituzione andranno quindi eliminate tutte le definizioni che suggeriscono un accordo per l’unificazione e tutte le precedenti clausole di accordi per i confini. Kim Jong-un alza la tensione tra le due Coree. L'articolo Kim Jong-un alza la tensione tra le due Coree. Vuole cambiare la Costituzione per definire Seul il “nemico principale” di Pyongyang Si tratta della presa d’atto di un ... (Lanotiziagiornale.it)