Corea del Nord fa esplodere strade collegamento con Seul, Kim Jong Un a riunione sicurezza (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Resta alta la tensione nella penisola Coreana. La Corea del Nord ha fatto saltare tratti di strade, di collegamenti con la Corea del Sud. A renderlo noto sono i militari sudCoreani. Secondo lo Stato Maggiore di Seul, riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap, sono stati distrutti tratti di due strade sul lato Nord della linea

