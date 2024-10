Confisca shock: auto, moto e beni sequestrati per oltre 80.000 euro! (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Operazione delle Fiamme Gialle: sequestrati beni e denaro a 16 individui con patrimoni sproporzionati, secondo quanto previsto dal Codice Antimafia. La Guardia di Finanza ha portato a termine una serie di sequestri per un valore complessivo di 80.000 euro, coinvolgendo 16 persone sotto indagine per reati legati al traffico di stupefacenti. Questa operazione, nata dall’esame approfondito delle loro fonti di reddito, ha messo in luce una discrepanza significativa tra i beni mobili e immobili posseduti e le dichiarazioni ufficiali. Gli investigatori delle Fiamme Gialle, analizzando con cura la documentazione finanziaria e patrimoniale, hanno rilevato la presenza di un patrimonio sproporzionato, spesso detenuto in modo indiretto o intestato a terzi. Abruzzo24ore.tv - Confisca shock: auto, moto e beni sequestrati per oltre 80.000 euro! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Operazione delle Fiamme Gialle:e denaro a 16 individui con patrimoni sproporzionati, secondo quanto previsto dal Codice Antimafia. La Guardia di Finanza ha portato a termine una serie di sequestri per un valore complessivo di 80.000, coinvolgendo 16 persone sotto indagine per reati legati al traffico di stupefacenti. Questa operazione, nata dall’esame approfondito delle loro fonti di reddito, ha messo in luce una discrepanza significativa tra imobili e immobili posseduti e le dichiarazioni ufficiali. Gli investigatori delle Fiamme Gialle, analizzando con cura la documentazione finanziaria e patrimoniale, hanno rilevato la presenza di un patrimonio sproporzionato, spesso detenuto in modo indiretto o intestato a terzi.

