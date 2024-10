Romadailynews.it - Cina: ministro Esteri, svolgera’ ruolo costruttivo nel raffreddare conflitto in Medio Oriente

(Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino, 15 ott – (Xinhua) – In merito alle tensioni regionali in, lacontinuera’ a dimostrare senso del dovere come importante Paese responsabile, e a svolgere unnel promuovere il raffreddamento del, ha dichiarato ieri ilcinese degliWang Yi. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni nel corso di una telefonata con iliraniano degliAbbas Araghchi. Wang ha affermato che larafforzera’ la comunicazione tra tutte le parti, costruira’ un piu’ ampio consenso internazionale e mettera’ in comune i punti di forza di tutte le parti. (Xin) Agenzia Xinhua