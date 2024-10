Iltempo.it - "Che enorme buffonata"; Cruciani travolge Salis e compagni cantanti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le ultime curiose mosse propagandistiche della sinistra finiscono sotto la lente di Nicola Porro e Giuseppe, mattatori de Un tavolo per due, la parte finale caustica e irriverente di Quarta Repubblica in onda lunedì 14 ottobre su Rete 4. Si parte dalla performance di Elly Schlein sul palco del Forum di Assago. Come noto la segretaria del Pl, già fan degli Articolo 31, ha duettato a colpi di rap con J-Ax, suo idolo dell'adolescenza. Una mossa tipica di questa sinistra e di un Pd "votato dalla gente che conta, dai centri urbani delle grandi città , la famosa Ztl giusto un po' più allargata"; commenta, "sarebbe stato una cosa nuova il segretario del Pd in mezzo alla folla del concerto, non sul palco a rappare insieme un artista conosciuto".